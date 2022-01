Napoli-Tagliafico, c’è un ostacolo chiamato Ajax

Il Napoli oggi torna in campo, affronterà il Bologna al “Dall’Ara”, ma al tempo stesso c’è il mercato che non va messo in un angolo. Dopo Tuanzebe, si tenterà di piazzare l’acquisto del terzino sinistro, senza aspettare Giugno. Negli ultimi giorni Nicolas Tagliafico è diventata un’opportunità interessante di mercato. Il giocatore spinge per giocare in serie A, grazie anche ai suoi agenti. Il club azzurro ovviamente punta alla formula del prestito con diritto di riscatto, ma l’Ajax invece chiede l’obbligo per poter cedere il giocatore. I prossimi giorni, come riporta il Corriere dello Sport, saranno determinanti per capire se ci sarà l’apertura della società dei lancieri.

La Redazione