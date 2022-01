Mandini: “Skov Olsen dovrebbe partire titolare contro il Napoli”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuta Rita Mandini, giornalista.

“L’unico dubbio di formazione potrebbe essere tra De Silvestri e Skov Olsen, al momento il primo è favorito. Per il resto non ci sono dubbi. Viola dovrebbe giocare per la prima volta titolare, Dominguez va verso l’operazione per il problema alla spalla. Davanti non ce la fa Orsolini, dovrebbero giocare Sansone e Arnautovic davanti. Mihajlovic e l’affetto verso Napoli? A parte la simpatia mai nascosta lui ha anche spiegato che tutto può succedere, anche se la squadra è in emergenza. Questo perché il Napoli è più stanco, la partita sarà aperta”.

Fonte: RadioMarte