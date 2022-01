Mandava verso la Spagna, Napoli tutto su Tagliafico

Tutto su Nicolas Tagliafico. O quasi tutto. Il Napoli insisterà ancora per l’argentino dell’ Ajax, Reinildo Mandava, sembra ormai sullo sfondo: nelle ultime settimane sul terzino del Lille – in scadenza a fine anno – si è mosso con decisione l’Atletico Madrid di Simeone. Cristiano Giuntoli ha segnato il nome di Tagliafico nell’estate del 2018, in quella spedizione Mondiale non indimenticabile per l’Argentina, ma per il terzino sì. In queste ore si attende una risposta dell’Ajax alla proposta di prestito fino al termine della stagione con la possibilità di riscatto in estate. Mandava, invece, potrà accasarsi in Spagna: alla scadenza del contratto, l’Atletico Madrid si farà sotto anticipando con ogni probabilità le volontà del Napoli che pure si era interessato a lui.

Il Mattino.it