LIVE SERIE A – Bologna-Napoli, Spalletti: “Osimhen e Zielinski? Averli sarà un vantaggio della rosa”

I due capitani. Per il Bologna, maglia rossoblù, Soriano. Per il Napoli, casacca azzurra, Dries Mertens.

Bologna (3-5-2) – Skorupski; Soumaoro, Binks, Theate; De Silvestri, Svanberg, Viola, Hickey; Soriano (C); Sansone, Arnautovic A disp. Bardi, Bagnolini, Stivanello, Medel, Bonifazi, PPyyhtia,Dominguez, Vignato, Cangiano, Van Hoojidonk, Skov Olsen, Falcinelli All. Mihajlovic

Napoli (4-2-3-1) – Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Jesus, Mario Rui, Lobotka, Fabian, Elmas, Zielinski, Lozano, Mertens (C) A disp. Idasiak, Marfella, Ghoulam, Malcuit, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Vergara, Osimhen, Petagna, Politano All. Spalletti

Arbitro: Marinelli di Tivoli; Ass1: Pagliardini; Ass2: Vono; IV: Sacchi; VAR: Fabbri; AVAR: Alassio

18,21 – Il Napoli in campo per la fase di riscaldamento.

18,17 – Alex Meret: “Oggi sappiamo che sarà un match tosto contro il Bologna, però faremo di tutto per portare a casa i tre punti. Siamo dispiaciuti per essere usciti dalla Coppa Italia e cercheremo di voltare pagina”.

18,15 – Sinisa Mihajlovic: “Il Napoli? Nella vita è giusto avere simpatie per una squadra e gli azzurri fanno parte di questa categoria. Come detto ieri, mi auguro che vincano le altre sfide, ma che oggi non sia una di quelle giornate. Per una volta non vinca il migliore”.

18,12 – Luciano Spalletti: “Zielinski e Osimhen? Mi fa piacere sempre, se non quasi l’intera rosa a disposizione, tra l’altro le loro caratteristiche che difficilmente non trovi da altri elementi della rosa. Averli con noi sarà un vantaggio psicologico per la squadra. Mihajlovic? Non è difficile andare d’accordo con lui, dice quello che pensa, è una persona intelligente e merita la simpatia della gente in generale. Noi ringraziamo per le parole che ha detto e il suo lavoro a Bologna è sotto gli occhi di tutti”.

16,55 – Attraverso il twitter del Bologna la foto dello stadio “Dall’Ara”, dove alle ore 18,30 si giocherà la sfida tra i felsinei e il Napoli.

16,51 – Domenica prossima il Napoli affronterà la Salernitana, per il derby campano, valevole per la quarta di ritorno. In casa granata un calciatore si è negativizzato, ma al tempo stesso un altro del gruppo squadra è risultato positivo.

In mattinata il centrocampista Piotr Zielinski è partito dalla stazione di Afragola, dove raggiungerà la squadra che oggi giocherà contro il Bologna allo stadio “Dall’Ara”.

Questa sera allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio ore 18,30, il Bologna affronterà il Napoli per la terza giornata di ritorno. I padroni di casa cercheranno un pronto riscatto dopo la sconfitta contro il Cagliari. Out per infortunio Dijks e Orsolini Gli azzurri invece bene in campionato, ma reduci dal pesante k.o. contro la Fiorentina in Coppa Italia. Non saranno della gara Ospina e Insigne. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione