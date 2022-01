LIVE SERIE A – Bologna-Napoli, un positivo e un negativo nel gruppo squadra della Salernitana

Premere f5 per gli aggiornamenti

Arbitro: Marinelli di Tivoli; Ass1: Pagliardini; Ass2: Vono; IV: Sacchi; VAR: Fabbri; AVAR: Alassio

16,51 – Domenica prossima il Napoli affronterà la Salernitana, per il derby campano, valevole per la quarta di ritorno. In casa granata un calciatore si è negativizzato, ma al tempo stesso un altro del gruppo squadra è risultato positivo.

In mattinata il centrocampista Piotr Zielinski è partito dalla stazione di Afragola, dove raggiungerà la squadra che oggi giocherà contro il Bologna allo stadio “Dall’Ara”.

Questa sera allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio ore 18,30, il Bologna affronterà il Napoli per la terza giornata di ritorno. I padroni di casa cercheranno un pronto riscatto dopo la sconfitta contro il Cagliari. Out per infortunio Dijks e Orsolini Gli azzurri invece bene in campionato, ma reduci dal pesante k.o. contro la Fiorentina in Coppa Italia. Non saranno della gara Ospina e Insigne. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione