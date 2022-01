In Spagna sono certi: Julian Alvarez, il Napoli è in vantaggio

Da qualche giorno, ormai, i rumors di mercato che lo riguardano sono insistenti. Julian Alvarez, stellina del River Plate, è diventato oggetto dei desideri di big club del calcio. Il calciatore si è consacrato dopo dopo aver vinto la Copa America con l’Argentina, ed oggi sembra destinato all’ avventura nel vecchio continente calcistico. Ci sono notizie su diversi quotidiani, ma dalla Spagna l’indiscrezione riguarda soprattutto il Napoli. As, notiziario spagnolo, dice che ci sarebbe, da parte della società partenopea, l’intenzione di pagare la clausola di 25 milioni che lega Julian Alvarez al River per averlo a disposizione nella prossima stagione. L’argentino dovrebbe rappresentare il dopo Insigne. Il classe annovera parecchi estimatori, dal Barcellona, all’ Atletico, da un bel po’ di serie A (Inter, Milan, Juve, Fiorentina e) alla Bundes con il Bayer Leverkusen, ma As parla decisamente di un Napoli in vantaggio.