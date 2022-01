Il mondo del calcio oltre i 90 minuti di gioco: Dal campo all’intrattenimento

L’importanza del calcio nella società

Il calcio, come ben tutti sappiamo, è lo sport più popolare e seguito del pianeta, ed anche quello che genera maggiori profitti.

Secondo i dati stimati da WorldAtlas, suddetto sport viene seguito da circa 4 miliardi di persone. In altre parole, quasi la metà della popolazione mondiale segue attualmente le partite calcistiche da ogni angolo della terra.

Le origini del calcio

Il calcio in quanto tale esiste da poco più di 100 anni, per cui può essere considerato un’attività umana relativamente recente.

Originariamente, come molti altri sport, il calcio è stato creato con l’obiettivo di esercitarsi in modo divertente, mantenere allenati i muscoli, e passare del tempo con gli amici.



Oggi, invece, il calcio professionistico è diventato un vero e proprio business con stipendi da capogiro che hanno fatto sì che una buona parte dei giocatori oggigiorno siano diventati ultramilionari.

Il fascino principale di questo sport sta nel fatto che bisogna impegnare gli arti del corpo più difficili da controllare, come possono essere le gambe, ed è proprio qui che sta la sua magia che altri sport non hanno: la destrezza che si può ottenere con una palla ai piedi, e le mosse che si possono fare per ingannare e sconfiggere gli avversari, riescono ad incantare i tifosi suscitando in loro emozioni uniche che pochi altri sport sono in grado di regalare.

Il calcio come religione

C’è una sottile ma intensa correlazione tra il calcio e la religione.

Secondo il dizionario Treccani la religione è un insieme di credenze o dogmi sulla divinità, sentimenti di venerazione e soggezione verso di essa, norme morali per la condotta individuale e sociale, e pratiche rituali, costituite principalmente da preghiera per adorare le divinità.

In altre parole, la religione è la dottrina che lega fortemente l’essere umano a Dio o agli Dei.

Molte figure nel mondo del calcio parlano di questo sport come se fosse una vera e propria religione: credenze, sentimenti di venerazione, pratiche rituali, culto, sacro; non sono forse le stesse parole chiave che troviamo nella definizione di religione?

La maggior parte degli appassionati di calcio vivono questo sport come se fosse una vera e propria ragione di vita.

Il calcio è in grado di unificare un gruppo di persone facendoli pensare e agire allo stesso modo, a seconda della propria ideologia, devozione o culto comune, ovvero la squadra di calcio che tifano.

Chi è davvero devoto a questo sport sarebbe in grado di guardare la partita della propria squadra del cuore anche ad un matrimonio, a una veglia funebre, o durante qualsiasi altra cerimonia importante. E se per alcuni questo potrebbe spesso sembrare irrispettoso o incoerente, la realtà è che nella maggior parte dei casi è semplicemente un modo di vivere più che accettato dalla società in cui viviamo.

Le persone a cui non piace il calcio devono convivere con il fatto che fa parte dei nostri costumi e della nostra vita quotidiana. E proprio come nella religione, ci sono diverse credenze anche nel calcio, tante quante sono le squadre sul pianeta.

Ogni tifoso di ogni squadra è fedele solo alla sua religione o credenza. Esistono anche delle divinità, come i calciatori, gli allenatori, o i presidenti, i quali vengono costantemente ammirati e idolatrati dai propri seguaci.

Basti pensare a come la stampa internazionale ha celebrato la morte di Diego Armando Maradona, esordendo con un “Dio è morto” come titolo di giornale.

Il mondo del calcio oltre i 90 minuti in campo

La famosa Champions League è il torneo sportivo annuale più seguito al mondo, con un pubblico di oltre 300 milioni di persone. L’audience dell’ultima finale di Champions League ha raggiunto il record di 350 milioni di spettatori provenienti da ogni angolo del pianeta terra.

Date queste cifre, non è sorprendente che il calcio abbia una forte influenza su ampi settori della società, come lo spettacolo, i videogames e il gioco d’azzardo.

Inoltre, con l’arrivo di internet e delle nuove tecnologie, il gioco e le scommesse sono diventati ulteriormente importanti in tutto il mondo, e non solo in materia calcistica.

Basti pensare al fatto che i casinò tradizionali sono stati sostituiti dai casinò online, i quali sono stati capaci di affermarsi come una delle forme di intrattenimento più famose per la popolazione mondiale.

Giocare alla roulette o al blackjack online in modo divertente, vivendo una vera e propria esperienza interattiva, è ormai possibile su quasi tutti i migliori siti italiani di casinò live online, i quali permettono di interagire con un coupier dal vivo come se si stesse giocando in un casinò fisico.

Tuttavia, tra i giochi preferiti dai fan del gambling c’è la Coppa del Mondo di Calcio, poiché ha quella componente speciale che altre competizioni sportive, o gli stessi giochi da casinò, non possono imitare.

È importante sottolineare che la relazione tra il calcio e il gioco d’azzardo non è frutto della nuova era digitale, bensì risale a molti anni fa, ai primi giochi che sono stati commercializzati nel 20° secolo.

Uno dei più noti era il Kicker and Catcher, sviluppato da The Baker Novelty Company di Chicago (USA) nel 1935.

Suddetto gioco offriva ai giocatori tre palle da lanciare. Per ogni palla ricevuta con successo dal ricevitore, il giocatore riceveva un’altra palla da lanciare. Nonostante il suo facile funzionamento, questo gioco era una delle opzioni di intrattenimento preferite all’epoca, semplicemente a causa del suo tema calcistico. Apparentemente, il suo successo era appunto dovuto al fatto che tali giochi riescono a trasmettere l’emozione di qualsiasi partita di calcio.

Conclusione

In conclusione, possiamo dedurre che il calcio ha senza alcun dubbio un grande impatto sul mondo e sulla società di cui facciamo parte, ed è anche e soprattutto un mezzo incredibile per unire persone di religioni, paesi, razze e classi diverse.

Per cui, bisognerebbe iniziare a valorizzarlo non solo per la parte competitiva, ma anche per il numero di opportunità che offre, in quanto chi usa il calcio nel modo giusto, riesce, nel maggiore dei casi, a tranne beneficio da esso.