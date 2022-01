[Foto] Zielinski alla stazione di Afragola

Per Piotr Zielinski non sono stati giorni semplici, la positività 48 ore prima la sfida interna contro la Sampdoria e l’isolamento domiciliare come da protocollo. Venerdì i due tamponi negativi e gli allenamenti in casa, come ha detto mister Spalletti. Il centrocampista polacco, dopo aver superato i test post-Covid, è in questo momento alla stazione di Afragola. Secondo Repubblica del giornalista Marco Azzi, non è da escludere che Spalletti possa schierarlo dal primo minuto, contro il Bologna, gara che si disputerà alle ore 18,30. Il polacco insomma è pronto ad arrivare ad alta velocità.

La Redazione