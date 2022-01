[Formazioni] Bologna/Napoli, novità a centrocampo per Mihajlovic. Ballottaggio Elmas-Lozano

Questo pomeriggio allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio ore 18,30, il Napoli andrà a far visita al Bologna, per la terza di ritorno. Per i padroni di casa non mancano le assenze, out non solo Orsolini, ma si è aggiunto ieri anche il laterale Dijks per risentimento muscolare. A centrocampo Mihajlovic punterà sull’ex Benevento Nicolas Viola, mentre in attacco spazio a Sansone ed Arnautovic. Infine in difesa Binks dovrebbe spuntarla su Bonifiazi. In casa partenopea ritorno di Mario Rui come terzino sinistro, al centro di nuovo Juan Jesus. Ballottaggio Elmas-Lozano, con il macedone in leggero vantaggio, di punta spazio a Petagna.