DAZN – Spalletti: “Dipende da noi, abbiamo lasciato per strada troppi punti”

Luciano Spalletti non è contentissimo. Evidenzia qualche errore nella gestione della gara e lo dichiara davanti ai microfoni di Dazn: “Mi arrabbio quando non esprimiamo al massimo le nostre qualità, non dobbiamo rimettere le palle in discussione, altrimenti andiamo in difficoltà. I palloni sporchi vanno lavorati, puliti, noi non possiamo difenderci al oltranza perchè non sappiamo farlo. La squadra quando percorre la strada che deve, ha le sue caratteristiche e le esprime, in alcuni momenti però diventiamo molli e banali, e non siamo all’ altezza della città che rappresentiamo e della maglia che indossiamo. Non dipende dagli altri, dipende da noi che sbagliamo palloni facili, abbiamo lasciato per strada punti facili, che sarà complicato recuperare, che hanno complicato la nostra classifica. Noi abbiamo una squadra di qualità che deve arrivare tra le prime quattro, perdere il nostro gioco e rimettere tutto in discussione, ci complica le partite, noi siamo stati in difficoltà nel finale, pur avendo campo e potendo gestire la gara. Se vogliamo essere felici, dobbiamo rendere felici qualcuno, nel nostro caso i nostri tifosi, siamo obbligati, questa è la motivazione che ci deve muovere.”