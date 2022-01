Dazn – Mihajlovic: “Abbiamo perso contro una squadra più forte”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, dopo la gara contro il Napoli, interviene ai microfoni di Dazn: “Abbiamo perso contro una squadra migliore, nel primo tempo siamo stati in difficoltà, non siamo stati coraggiosi; nel secondo meglio, ma troppo poco. In realtà, sono due settimane che non riusciamo ad allenarci, per il Covid, le quarantene e quant’ altro, poi dall’ altro lato c’era una squadra migliore ed il gioco è fatto. Palacio ci è venuto a trovare, è un gran bravo ragazzo. Arnautovic ha sempre qualcosa, dall’ inizio del campionato, bisogna dargli merito, ieri non stava bene, gioca comunque, ma di fatto non sta bene”