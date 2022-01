Dazn – Lozano: “Dopo il Covid non è facile, le gambe sono pesanti”

Hombre de partido, il Chucky Lozano, a fine gara interviene ai microfoni di Dazn: “Sì, serata perfetta, abbiamo giocato benissimo dimostrando di essere una squadra forte. Dopo il Covid è difficile, 15 giorni di isolamento, ora sto bene, ma sento le gambe stanche. Non voglio parlare di scudetto, occorre giocare partita su partita e provare a vincere. Il campo era brutto, ma non scivolavo per questo, l’ho fatto per una botta ricevuta. Non so se sarò un titolarissimo, quando Insigne andrà via, lo deciderà il mister, io devo solo fare bene. Rientrare dopo un infortunio come quello di Osimhen è troppo difficile, c’è paura”