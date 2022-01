COPPA D’AFRICA – Capo Verde-Camerun 1-1. Anguissa in campo dal primo minuto

È terminata sul risultato di 1-1 la partita della fase a gironi della Coppa d’Africa fra Capo Verde Camerun. A deciderla sono state le reti per il Camerun, ancora una volta di Aboubakar nel primo tempo e per il Capo Verde di Rodrigues nel secondo tempo. Il Camerun era riuscito a dominare inizialmente, ma poi il gran gol dell’avversario ha rimesso a sorpresa tutto in gioco. L’azzurro Frank Anguissa in campo dal primo minuto. Il Camerun termina i gironi in vetta alla classifica del gruppo A con 7 punti, mentre il Capo Verde è terzo e dovrà vedersela con le altre nella medesima posizione.

