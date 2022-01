Barbano: “Tra 2-3 settimane la Serie A avrà più chiare molte sfide”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Alessandro Barbano, giornalista.

“Non credo ci siano accordi che possano condizionare i risultati, sarebbero violazioni e reati sportivi. Il tweet del Napoli? Atalanta e Inter hanno giocato con il massimo impegno, io non sono in grado di interpretare. Al netto di emozioni non saprei giudicare i retropensieri. Penso che il campionato sia sufficientemente trasparente da escludere accordi tra società. Anche vero che tra 2-3 settimane il campionato dovrebbe aver chiarito molte delle sue sfide. I playoff sarebbero l’unica garanzia di sportività, ora invece ci sono partite che non valgono nulla in cui può scattare il sostegno e l’aiuto a una squadra che ne ha bisogno. Scudetto? L’Inter ha una serie di partite micidiali, quindi perché non potrebbe crederci? Tagliafico per il Napoli sarebbe il completamento di una rosa forte che ha sempre denunciato in quel punto un elemento di debolezza. Al netto di una parte centrale del campionato in cui gli infortuni hanno penalizzato potrebbe avere un finale di campionato in cui non fa prigionieri. Molto dipenderà dai risultati delle prossime 2-3 partite, la squadra non deve perdere più punti. La lotta per lo Scudetto resta per il Napoli. Juventus al 100% tra i primi 4 posti? Ha la chance di rientrare ma abbiamo pure visto che è una squadra che soffre tantissimo a centrocampo, pure contro squadre modeste. I limiti mi sembrano strutturali, ancorché Allegri ci sta lavorando. Giocatori come McKennie, Bentancur, Arthur non sono competitivi, quindi la Juve paga questa condizione di mediocrità della mediana frutto di una campagna acquisti da top player. Potenzialmente la Juve non ha le qualità delle altre squadre davanti a lei però è evidente che ha una cultura societaria e un’esperienza, così come anche una capacità di condizionamento del sistema calcio, che la mette in competizione con le rivali”.