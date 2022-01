ATTACCO – Per Bologna due le certezze di Spalletti

Il Napoli questa sera allo stadio “Dall’Ara” affronterà il Bologna, fischio d’inizio alle ore 18,30 per la terza giornata di ritorno. Per mister Spalletti, come riporta il Corriere dello Sport, due le certezze in attacco. Politano a destra, elemento chiave per la fase difensiva e le incursioni offensive e Petagna. Quest’ultimo è alla ricerca della terza rete di fila, panchina per Mertens e il ritrovato Osimhen con tanto di maschera protettiva. Il resto dell’undici potrebbe essere completato da Zielinski ed Elmas, quest’ultimo in vantaggio su Lozano.

La Redazione