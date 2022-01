Zielinski, il prezioso verso Bologna: il Covid lo ha solo rallentato

Zielinski che da sottopunta (alle spalle di Osimhen prima e di Mertens poi) ha dimostrato di essere un giocatore preziosissimo. I gol (5 in campionato e uno in Europa League) sono stati la logica conseguenza di una serie di prestazioni maiuscole che ne hanno caratterizzato l’avvio di stagione. Il Covid lo ha soltanto rallentato, ma non fermato. Domani, a Bologna, Spalletti confida di poterlo avere nuovamente al top della condizione. Ciò vorrebbe dire due cose: innanzitutto ritrovare un prezioso interruttore per accedere la luce nella metà campo avversaria, ma poi anche avere a disposizione un’alternativa (preziosa) in attacco dove è sì tornato anche Osimhen, ma al momento c’erano a disposizione soltanto Mertens e Petagna, costretti a dover tirare la carretta da soli e senza valide soluzioni da utilizzare eventualmente in corso d’opera. Certo, va anche reso merito a chi in queste settimane non ha fatto rimpiangere alcune assenze, ovvero Lobotka e Demme. Entrambi erano partiti a inizio stagione con l’etichetta delle riserve, ma poi, complici gli infortuni dei titolari, si sono ritrovati in campo dal primo minuto e hanno dimostrato di meritare a pieno titolo il grado ricevuto.

Il Mattino