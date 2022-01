Nelle pagelle di tuttomercatoweb.com, stilate in base alle medie voto, di almeno 10 partite. Al quinto posto c’è Victor Osimhen. Una vera forza della natura. Osimhen è stato il protagonista dell’impressionante inizio stagione del Napoli. Il nigeriano, dopo una falsa partenza (1 espulsione e 2 insufficienze) non si è fermato più. Guadagnandosi anche un 8 in pagella, nel 4-0 alla Sampdoria. Notevoli anche le prestazioni contro Cagliari e Torino. E la sua incidenza offensiva si è sentita quando è mancato. Come nel derby contro la Salernitana. Per lui il tecnico Luciano Spalletti ha speso parole importantissime. Tirando fuori i mostri sacri come metro di paragone: “Mi ricorda Weah. È probabilmente meno tecnico, ma ugualmente forte dal punto di vista della qualità. Van Basten è più tecnico, ma Osimhen è più giovane e può arrivare a quei livelli lì“. Purtroppo la sfortuna si è messa nuovamente di traverso. Facendogli riportare un grave infortunio contro l’Inter. Che ha fatto temere il peggio. Ed invece è di qualche giorno fa la dichiarazione del giocatore, che scalpita per giocare. In Serie A, finora: 11 partite, 5 reti, 2 assist, 851 minuti.