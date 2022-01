TENNIS – Estremamente deluso Djokovic, al suo posto l’italiano Salvatore Caruso

Nella notte era attesa la sentenza sul ricorso dei legali di Djokovic, per poter disputare gli Australian Open. Alla fine nulla da fare per il tennista serbo che così dovrà definitivamente dire addio al torneo del Grande Slam. Ovviamente c’è grande delusione da parte del numero uno del mondo: “Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese. Mi dispiace che l’attenzione delle ultime settimane sia stata su di me e spero che ora possiamo concentrarci tutti sul gioco e sul torneo che amo. Vorrei augurare ai giocatori, ai funzionari del torneo, allo staff, ai volontari e ai fan tutto il meglio per questa edizione. Infine, vorrei ringraziare la mia famiglia, i miei amici, la mia squadra, i tifosi, i tifosi e i miei compagni serbi per il vostro continuo supporto. Siete stati tutti una grande fonte di forza per me”. Al suo posto pronto il lucky loser Salvatore Caruso, perciò la pattuglia di tennisti italiani sono in tutto 10.

La Redazione