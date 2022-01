SERIE A – Roma-Cagliari, formazioni ufficiali. Debutto a centrocampo per la squadra di Mourinho

Dopo l’incredibile sconfitta interna contro la Juventus, subita in rimonta, la Roma cercherà in casa il riscatto. Avversario il Cagliari, reduce da due vittorie di fila, ha diverse assenze per il Covid. Ecco le scelte dei due allenatori con il debutto di Sergio Oliveira per i padroni di casa.

Roma (4-3-3): Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Kumbulla, Vina; Mkhitaryan, Oliveira, Pellegrini; Zaniolo, Abraham, Felix. Allenatore: Mourinho.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Altare, Goldaniga, Carboni; Zappa, Marin. Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

La Redazione