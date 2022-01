Sampdoria: torna Giampaolo, si attende solo l’ufficialità

Marco Giampaolo torna alla Sampdoria. Oggi l’operazione dovrebbe concludersi. L’ultima sconfitta con il Torino è stata “fatale” al tecnico D’Aversa ed ha reso effettivo il distacco. La squadra blucerchiata è pronta a riabbracciare Giampaolo, a Genova per tre stagioni, dal 2016 al 2019. Per lui un contratto di 6 mesi più eventuali due anni legati alla salvezza. A Torino, in Coppa Italia con la Juve, in panchina non siederà più D’Aversa, per il quale l’esonero arriverà nelle prossime ore. L’accordo ufficiale potrebbe già aversi in serata.

gianlucadimarzio.com