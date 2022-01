Pronto il blitz ad Amsterdam per il terzino dell’Ajax,in Olanda arriverà l’offerta di Giuntoli

Il Napoli non perde tempo. Da domani partirà l’offensiva a Nicolas Tagliafico, il terzino argentino dell’Ajax che piace a Giuntoli e che il club azzurro vorrebbe prendere in prestito fino al termine della stagione. Tagliafico ha il contratto in scadenza nel 2023 e non rinnoverà con gli olandesi. Come confermato da Sky Sport, l’Ajax preferirebbe venderò a titolo definitivo sin da subito e lo valuta circa 7 milioni di euro ma il Napoli non può permettersi altre formule diverse dal prestito, magari con un diritto di riscatto a fine anno. Ci sono anche il Marsiglia e club inglesi. A inizio settimana gli agenti voleranno ad Amsterdam per portare l’offerta azzurra. Fonte: mattino.it