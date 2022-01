Mihajlovic in conferenza stampa: “Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara col Napoli.

Ci dice qualcosa del Napoli e di Spalletti?

“Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre. Ho visto la partita, se noi siamo stanchi loro devono essere stanchissimi. Loro hanno fatto diverse partite in più… e sappiamo che nel calcio non vince sempre e per forza quello più forte”.