Il Napoli cercherà di bloccare subito Alvarez per giugno

A fine stagione Lorenzo Insigne saluterà il Napoli per recarsi in Canada ed il club azzurro dovrà sostituire il suo capitano. Il nome più caldo, al momento, sembra essere quello di Julian Alvarez del River Plate. Per lui si parla di asta internazionale, ma stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, il Napoli si sarebbe mosso in anticipo. Il ventunenne ha una clausola di 20 milioni di euro, comprensiva anche della percentuale del cartellino in mano al giocatore, che chiede 2 milioni di euro a stagione. Il contratto in scadenza a dicembre 2022 consiglia il River di cercare presto un acquirente e pure Alvarez spinge per lasciare subito il Sudamerica. La volontà del Napoli sarebbe invece di bloccarlo in vista dell’estate e non è la sola a pensarla così.