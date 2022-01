Garics su Bologna-Napoli: “Loro giocano in casa e vogliono riscattarsi dopo il ko di Cagliari”

Gyorgy Garics, ex terzino sia di Bologna che di Napoli, ha parlato al Roma, in particolare soffermandosi proprio sulla gara di domani al Dall’Ara. “Il Bologna ha perso a Cagliari nell’ultimo turno gli emiliani sono caduti in uno scontro diretto per la salvezza contro gli uomini di Mazzarri. I felsinei, con il Napoli, non hanno nulla da perdere: vogliono riprendere il giusto cammino. Giocano in casa e vogliono riscattarsi dopo il ko di Cagliari. Sicuramente vedremo una squadra agguerrita: non sarà di certo una partita facile per il Napoli”.