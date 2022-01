[Formazioni] Bologna/Napoli, Mihajlovic in “ansia” per Orsolini. Cinque novità per Spalletti

Domani sera allo stadio “Dall’Ara”, fischio d’inizio alle ore 18,30, si giocherà la sfida valevole per la terza di ritorno Bologna-Napoli. In casa dei rossoblù, oggi test decisivo per Orsolini, problema alla spalla, quindi ancora terapie. Per il resto Binks in vantaggio su Bonifazi per la difesa, mentre Medel il suo tampone è risultato negativo ma dovrebbe partire dalla panchina. Per gli azzurri cinque le novità. Juan Jesus, Mario Rui, Fabian Ruiz, Lozano e Zieinski. In attacco Petagna dal primo minuto con Mertens e Osimhen che partirebbero dalla panchina.

Fonte: CdS