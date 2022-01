La sconfitta contro il Norwich City di ieri, 2-1, è un grosso problema per l’ ex tecnico del Napoli, Rafa Benitez. L’allenatore dell’Everton probabilmente lascerà la panchina dopo la debacle. La dirigenza dei Toffees ha già deciso: via l’ex tecnico azzurro, per domani dovrebbe arrivare anche l’annuncio. A riportarlo è Liverpool Echo.