Elena Linari (dif. A.s. Roma): “Bello vincere all’ultimo secondo. Ciao Salvo sarai sempre con noi”

Era reduce dal Covid, ma è rientrata ieri in campo, per la prima di ritorno e si è presentata con la rete decisiva. Si parla del difensore dell’A.s. Roma e dell’Italia femminile Elena Linari che su twitter parla della gara di ieri contro l’Empoli Ladies. “Quant’è bello vincere così, all’ultimo respiro. Se ci credi fino all’ultimo, i risultati arrivano!! Felice per il rigore messo a segno. Lo dedico a NOI, a tutti NOI, ma un pensiero in più va a te Doc #ciaoSalvo sempre con noi”.

La Redazione