DIFESA – Contro il Bologna un rientro per Spalletti e spazio a Meret

Oggi ci sarà la seduta di allenamento al Training Center Konami di Castel Volturno, poi nel pomeriggio la partenza per Bologna. Contro i rossoblù allenati da Mihajlovic, ci saranno ancora dubbi di formazione da sciogliere, ma una certezza è tra i pali. Sarà out Ospina per il problema alla caviglia, al suo posto c’è Meret. Per il resto, secondo il Corriere dello Sport, rientro di Juan Jesus dopo la panchina iniziale di Coppa Italia. A sinistra dovrebbe tornare post Covid Mario Rui, ma dipende dal suo stato di forma, pronto Ghoulam.

La Redazione