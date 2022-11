Conferenza stampa di Mihajlovic: “Il Napoli? Vincerà la prossima partita, però domani assenza in attacco”

Domani alle ore 18,30 allo stadio “Dall’Ara” il Bologna cercherà il riscatto contro il Napoli, dopo la sconfitta contro il Cagliari. Oggi in conferenza stampa le parole del tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic.

Factory della Comunicazione

Con gli ultimi recuperi, chi ha a disposizione? “Di quelli che hanno avuto il Covid abbiamo recuperato tutti, ma oggi è il primo allenamento che possono fare. Ci sono diversi giocatori acciaccati dopo la partita contro il Cagliari. Alcuni hanno recuperato alcuni no. In undici comunque ci saremo”.

Orsolini come lo vede? “Non ha recuperato”.

Medel le chiederà di giocare? “Si sono sicuro che lo farà, ma sono anche sicuro che non lo farò giocare. Dove posso non rischiare i giocatori, non lo farò. In quel ruolo ho la possibilità di scegliere un altro, quindi non rischierò Medel. Probabilmente entrerà a gara in corso, ma non giocherà dall’inizio”.

Ci dice qualcosa del Napoli e di Spalletti? “Spero che domani non vincano, poi che vincano tutte le altre”.

La Redazione