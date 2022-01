Colantuono e lo sfogo post Salernitana-Lazio: “Come si fa ad affrontare una situazione del genere?”

Ieri la Lazio è stata sconfitta in casa dalla Lazio di Sarri per 0-3, ma i granata hanno affrontato la gara decisamente decimati dal Covid. Dopo la partita il tecnico della Salernitana, Colantuono, ha espresso il suo rammarico per la situazione paradossale che si sta vivendo nel calcio italiano per colpa dei contagi. “Come si fa ad affrontare una situazione del genere? Non si fa. Non capisco anche che gusto ci sia a vedere una gara come quella di oggi. Lo dico per tutto il sistema calcio. Rispetto chi decide, rispetto gli interessi, ma non capisco. Che partita è stata? Non parlo solo della Salernitana, è chiaro. Anche con l’organico al completo la bilancia sarebbe stata dalla parte della Lazio, ma almeno avremmo potuto giocarcela. Mancavano sette titolari, di cosa vogliamo parlare? Il nuovo protocollo? Non comprendo perché stasera non sia stato applicato e magari lunedì sì. Il protocollo vale per la giornata o per i giorni della settimana? Mi adeguo, non voglio fare polemiche e ripeto: la Lazio è nettamente superiore a noi, ma avremmo voluto affrontare la gara con la rosa al completo. E questo per rispettare i tifosi. Che partita ha visto il pubblico? Davvero non riesco ad entrare nei meccanismi: il venerdì e il sabato il nuovo protocollo non si applica, il lunedì, invece, sì. Commentare la gara non ha senso. Ho dovuto far giocare ragazzi che venivano da un lungo periodo di stop per il Covid. Ho fatto esordire un Primavera. Ripeto, non capisco le regole ma mi adeguo”.