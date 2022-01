CENTROCAMPO – Per Bologna un rientro e un dubbio per Spalletti

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non sono stati giorni semplici e non solo per la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. Per l’allenatore di Certaldo ci sarà da trovare il miglior undici possibile per la sfida di domani contro il Bologna. Una certezza è Fabian Ruiz, lo spagnolo ha voglia di riscatto, dopo il doppio giallo contro i viola in Coppa Italia e giocherà al fianco di Lobotka. Il dubbio, come riporta il CdS, è Piotr Zielinski, dove il polacco è da poco guarito dal Covid, ma non si sa se sarà al top della forma per la gara del “Dall’Ara”.

La Redazione