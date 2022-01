CALCIO FEMMINILE – Inter-Napoli 1-1, buon punto per le azzurre ma sfiorano il colpaccio

Questo pomeriggio al Centro Sportivo Suning si è giocata la sfida tra l’Inter e il Napoli, valevole per la prima di ritorno di serie A femminile. Le nerazzurre passano in vantaggio con la rete di Karchouni che sfrutta il passaggio di Pandini. Le azzurre però non si arrendono e pareggiano con il neo acquisto Claudia Mauri. Nella ripresa la squadra del duo Castorina-Domichetti va ad un passo dal vantaggio, ma colpisce il palo con Toniolo. Le padroni di casa rispondono con la traversa di Polli. La palla gol più clamorosa è del Napoli femminile con Di Marino traversa e palla sulla linea. Nel recupero il difensore napoletano salva sulla linea sul tiro da pochi passi di Pandini. Un punto che fa morale per la compagine azzurra, ma è ancora distante dall‘Empoli Ladies al quart’ultimo posto.

La Redazione