CALCIO FEMMINILE – Fiorentina-Sassuolo 1-6, l’ex Clelland abbatte la viola

Questa mattina c’era grande attesa per la Fiorentina di mister Panico con i neo acquisti Boquete e Giacinti, avversario il Sassuolo. Le padroni di casa partono forte con la rete dell’ex Sabatino. Le neroverdi però hanno in rosa Lala Clelland che ha realizzato ben 4 reti tra fine primo tempo ed inizio ripresa. Per le ospiti in gol anche Philtjens e Dubocova. Un tempo per Giacinti e tutta la gara di Boquete, ma senza acuti.

FIORENTINA-SASSUOLO 1-6

Marcatrici: 2’ Sabato (F), 42’, 52’ 55’, 77’ Clelland (S), 75’ Philtjens (S), 89′ Dubcova (S)

FIORENTINA: Tasselli, Cafferata (45’ Aronsson), Kravets, Vitale, Vigilucci, Neto, Catena (57’ Monnecchi), Mascarello, Boquete, Lundin (45’ Giacinti), Sabatino.

A disposizione: Schroffenegger, Breitner, Baldi, Huchet, Russo, Fortunati.

Allenatore: Panico

SASSUOLO: Lemey, Phitljens (90’ Pellinghelli), Parisi (79’ Brignoli), Mihashi, Bugeja (90’ Iriguchi), Dubcova, Cantore (90’ Ferrato), Orsi, Clelland (79’ Pondini), Santoro, Filangeri.

A disposizione: Benoit, Mak, Ferrato, Pellinghelli, Aldini, Lauria, Iriguchi.

Allenatore: Piovani

Arbitro: Sig. Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assitenti: Sig. Maninetti e Zanellati

IV Ufficiale: Sig. Pascarella

Note: ammonite Philtjens, Parisi

Fonte: sassuolocalcio.it