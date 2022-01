Agroppi, la certezza: “Insigne non resiste cinque anni in Canada”

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto l’ex allenatore Aldo Agroppi che ha parlato anche della scelta di Insigne di trasferirsi in MLS al termine della stagione. L’ex tecnico è scettico e dichiara: “Insigne non resiste cinque anni in Canada. Un napoletano in Canada secondo me non resiste”.

da TMW