[Video] E. Severini (centr. Napoli femm.): “Contro l’Inter per confermare la prova contro l’Empoli”

Il primo appuntamento del 2022 per il Napoli Femminile è in programma domani a Milano in casa dell’Inter (fischio di inizio alle 14.30 al Suning Youth Center intitolato alla memoria di Giacinto Facchetti).

La coppia di allenatori formata da Domenichetti e Castorina deve fare i conti con le assenze di Chatzinikolau, Errico, Tui,e Abrahamsson. Convocate le giovani Caputo e Giordano oltre ai neo acquisti Baldi, Golob, Mauri e Pinna.

“Andremo a Milano per cercare di dare continuità alla prestazione fornita contro l’Empoli in Coppa Italia – dice la centrocampista Emma Severini -, spero che quella partita possa aver rappresentato una spinta dal punto di vista mentale per noi perché c’è stata finalmente la giusta grinta ed applicazione. L’Inter è avversaria difficile ma vista la classifica dobbiamo provare a centrare qualche risultato a sorpresa e dunque a sfruttare ogni occasione. Il discorso fatto per la squadra vale ovviamente anche a livello personale perché il girone di ritorno deve essere per tutte noi diverso da quello di andata, in tal senso siamo molto motivate ad invertire la rotta”.

Questo il link alla video intervista con Emma Severini

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile