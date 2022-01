Sorrentino: “Meret non ha colpa dei gol rimediati contro la Fiorentina. Tolto Donnarumma, poi c’è lui”

Stefano Sorrentino ex portiere di Chievo e Palermo, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ed ha preso le difese di Alex Meret, portiere del Napoli. “Non ha assolutamente colpe per i gol subiti contro la Fiorentina. Anzi, secondo me, ha fatto una grande doppia parata da campione durante i supplementari. Quando uno vede il tabellino con cinque gol subiti, è chiaro che quello risalta all’occhio. Bisogna analizzare ogni gol singolarmente. Criticare anche Meret vuol dire che non siamo più contenti di nulla. Finalmente, dopo tanti anni, i portieri italiani sono ritornati in voga. Tolto Donnarumma, Meret gli sta subito dietro. Come riuscirà ad avere un po’ di continuità e se questi maledetti infortuni lo lasciano un po’ stare, farà vedere il suo valore, che è molto grande“.

