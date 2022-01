SKY – Napoli-Ajax, primi contatti per Tagliafico

Il Napoli, tra campo e mercato, cerca di essere attivo su più fronti. Dopo aver sistemato la difesa con Tuanzebe, ora si guarda attorno per il ruolo di terzino sinistro. Oltre Oliveira del Getafe, il club spagnolo non apre al prestito, spunta il nome di Nicolas Tagliafico. Trattativa non semplice con l’Ajax, secondo il sito di Di Marzio, ma la prossima settimana si capirà se può diventare fattibile con la società dei lancieri. Il laterale mancino ha vinto la Copa America in estate ed ha spesso fatto bene nell’Ajax, il Napoli farà un tentativo.

La Redazione