La serie B, nonostante ancora casi Covid che hanno rinviato ben tre gare, quest’oggi si sono giocate due gare valevole per la diciannovesima di campionato. Il Brescia vince sul campo della Reggina per 0-2 con la doppietta di Aye. La Cremonese segna un gol per tempo contro il Como e vince per 2-0 con le marcature di Bonaiuto e Baez. Tra poco si giocherà Pisa-Frosinone.

Cremonese-Como 2-0

Reggina-Brescia 0-2

A cura di Alessandro Sacco