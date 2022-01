Serie A/ Sampdoria-Torino 1-2 (1T): Il Toro trova la seconda vittoria di fila!

Dopo un primo tempo equilibrato, ecco la sintesi del secondo tempo:

Al 49esimo, Zima si inserisce e tocca dietro per Brekalo che calcia, trovando un’ottima parata di Falcone. Al 60esimo, Thorsby riceve palla e colpisce di testa a Milinkovic battuto, salva Bremer sulla linea. Al 67esimo, Lukic scappa sulla sinistra e crossa in area per il colpo di testa di Praet che si insacca in rete. Al 75esimo, Candreva controlla e dai 25 metri calcia al volo con Milinkovic-Savic che blocca. Al 77esimo, Singo da fuori area calcia un missile con Falcone che devìa con una grande parata. All’86esimo, Zaza dribbla un difensore in area, ma calcia centralmente favorendo la parata di Falcone. All’88esimo, cross dalla sinistra con Quagliarella, che da ottima posizione, di testa spedisce incredibilmente a lato. Al 91esimo, Pjaca si accentra e calcia mirando all’angolino, blocca Falcone in due tempi. Dopo 6 minuti di recupero è terminato il match!

Grande vittoria del Torino che dopo la sfavillante vittoria contro la Viola, trova la seconda vittoria consecutiva. Male invece la Sampdoria che con questa sconfitta, trova la terza debacle nelle ultime 3. Migliori in campo per la Sampdoria Caputo, per il Torino Praet.

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari ( 78′ Conti ), Dragusin, Augello ( 88′ Murru ), Candreva, Ekdal, Askildsen ( 78′ Ciervo ), Thorsby, Gabbiadini ( 88′ Torregrossa ), Caputo ( 78′ Quagliarella ). All.: D’Aversa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet ( 92′ Pobega ), Brekalo ( 84′ Brekalo ); Sanabria ( 83′ Pjaca ). All.: Juric

Ammonizioni: 52′ Lukic (T), 65′ Bremer (T)

Marcatori: 18′ Caputo (S), 27′ Singo (T), 67′ Praet (T)