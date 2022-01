Serie A/ Sampdoria-Torino 1-1 (1T): Regna l’equilibrio a Marassi!

Questo pomeriggio alle ore 15:00, va in scena Sampdoria-Torino, match valido per la ventunesima giornata di Serie A; ecco le formazioni ufficiali e il commento del match:

Al 12esimo, Vojvoda controlla e calcia dal limite con Falcone che devìa con una grande parata. Passa un minuto e Praet si accentra e calcia di sinistro, Falcone blocca la sfera. Al 18esimo, la Sampdoria passa in vantaggio con la rete di Caputo servito abilmente in area di Gabbiadini, che a tu per tu con Milinkovic-Savic insacca. Al 27esimo, Vojvoda si libera e crossa dall’altro lato per Singo che di testa buca le mani di Falcone. Dopo 2 minuti di recupero è terminato il primo tempo!

SAMPDORIA (4-4-2): Falcone; Bereszynski, Ferrari, Dragusin, Augello, Candreva, Ekdal, Askildsen, Thorsby, Gabbiadini, Caputo. All.: D’Aversa

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. All.: Juric

Ammonizioni:

Marcatori: 18′ Caputo (S), 27′ Singo (T)