Serie A; Salernitana-Lazio 0-3; Vittoria totale da parte dei biancocelesti

Stasera allo stadio Arechi di Salerno si è giocato il match di Serie A fra Salernitana e Lazio.

Nel primo tempo la partita è già in salita per i padroni di casa che prendono due reti in poco più di 10 minuti da parte di Immobile, che prima viene servito splendidamente da Milinkovic-Savic con un tacco, poi da Pedro che crossa dal fondo con il napoletano che conclude in scivolata da solo. Al 36′ Immobile ha la chance della tripletta con un colpo di testa, ma il pallone sbatte contro la traversa, rimbalza sulla linea ed esce .

Nel secondo tempo il senso della partita non cambia con i biancocelesti che dominano i granata, trovando lo 0-3 con Lazzari al 66′, con un contropiede micidiale di squadra. La partita si conclude senza altri colpi di scena.

SALERNITANA-LAZIO 0-3

7′, 10′ Immobile (L); 66′ Lazzari (L)

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe (83′ Vavro), Patric; Marusic (59′ Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (59′ Lucas Leiva), Luis Alberto; Pedro (40′ Felipe Anderson) , Immobile, Zaccagni (83′ Romero).

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Delli Carri, Motoc; Kechrida, Obi (66′ Ruggieri), Di Tacchio, Schiavone; Ranieri (76′ Perrone); Bonazzoli, Gondo (82′ Vergani).

NOTE: Ammoniti: 28′ Cataldi (L); 41′ Schiavone (S); 63′ Ranieri (S); 67′ Lazzari (L); 69′ Luiz Felipe (L);

Recupero 2′ pt; 2′ st.

Arbitro: Antonio Rapuano (sez. di Rimini)

Assistenti: Zingarelli- Muto

IV Ufficiale: Miele

V.A.R. Massa

A.V.A.R Paganessi

A cura di Amedeo Corvino