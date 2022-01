SERIE A FEMMINILE – Dilaga in trasferta l’A.c. Milan, Linari regala il successo all’A.s. Roma

Riprende il campionato di serie A femminile e c’era attesa per la seconda in classifica A.s. Roma che ha affrontato in casa l’Empoli Ladies ed ha vinto in rimonta per 2-1. Decide Linari dal dischetto in pieno recupero. Vince in casa la Sampdoria di Cincotta nello scontro salvezza contro la Lazio. Infine dilaga a Verona l’A.c. Milan che vince per 0-6, a segno tra le altre le “nazionali” Bergamaschi e Guagni.

Risultati serie A femminile

A.s. Roma-Empoli Ladies 2-1

Sampdoria Women-Lazio Women 2-1

Hellas Verona Women-A.c. Milan 0-6