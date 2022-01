Osimhen e il ritorno a Bologna che fa ben sperare

Luciano Spalletti nella conferenza stampa post Fiorentina ha anticipato la scelta su Victor Osimhen, in vista del match contro il Bologna. Il bomber nigeriano sarà convocato, poi si deciderà il da farsi. I rossoblù tra l’altro sono la squadra che più rievoca ricordi piacevoli per l’ex Lille. A segno per la rete decisiva al “Dall’Ara”, poi l’infortunio alla spalla, poi ritorno in campo e rete al “Maradona” su azione di contropiede. Ora sarà convocato, dopo l’operazione vicino all’occhio, dopo lo scontro con Skriniar dell’Inter, anche la positività al Covid di fine dicembre, ma è chiaro che in questi casi, come riporta il Corriere dello Sport, la prudenza sarà fondamentale, per evitare nuovi problemi. Osimhen però scalpita e non vede l’ora di dare il suo contributo.

La Redazione