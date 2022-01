Ore 18,00 – Serie A: Salernitana/Lazio, le possibili formazioni secondo il CdS

La Salernitana conquistato solo 4 punti in casa ed è la squadra che ha segnato meno in gare interne (solo cinque gol), ha perso tutte le ultime cinque partite all’Arechi (le ultime quattro senza segnare). Solo la Lazio, che esplode e implode a seconda degli umori, ha il potere di riabilitare squadre così in crisi. Lazio-Salernitana non è più il derby di Lotito, ex proprietario dei granata, scacciato dal tempio. Aspettando eventuali azioni giuridicamente reazionarie, chiede una vittoria risonante.

Fonte e grafico CdS