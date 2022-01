Meret, chance in porta e non solo. Ospina ci potrebbe essere un futuro “Reale”

Il portiere David Ospina oggi farà gli accertamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, solo allora si conosceranno i tempi di recupero. Difficilmente l’estremo difensore colombiano sarà in campo contro il Bologna. La porta degli azzurri è comunque in buone mani, spazio a Meret, ha subito 4 reti contro la Fiorentina, ma ha compiuto una gran parata su Maleh nei supplementari. Chance insomma per l’estremo difensore friulano, ma anche per il futuro, dove si sta discutendo per il rinnovo. Le sensazioni, come riporta il Corriere dello Sport, sono che possa restare ancora per i prossimi anni. Invece per Ospina, potrebbe esserci un futuro al Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti in panchina, visto che per il rinnovo è in stand-by con il Napoli.

La Redazione