Maifredi: “Lasciare andare via uno come Insigne è una sconfitta per tutti i napoletani”

Luigi Maifredi, ex calciatore ed allenatore, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte. “Insigne via subito o a giugno? Credo che sia veramente un autogol della società Napoli. Lasciare andare via uno come lui è una sconfitta per tutti i napoletani. Detto questo, spero che resti fino a giugno, ha un attaccamento tale che non credo penserà ad altro. Per il Napoli è un valore aggiunto, lotterà fino alla fine per il club. Spalletti? Chi ha il polso più sicuro è proprio chi lo guida. Penso che nessuno possa capire Insigne più di Spalletti”.