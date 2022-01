Koulibaly ancora positivo e il Senegal fa flop: si giocherà tutto all’ultima gara

Senza Kalidou Koulibaly il Senegal non decolla. La squadra di Aliou Cisse non si esalta nella seconda gara del girone della sua Coppa d’Africa, solo 0-0 nel match contro la Guinea, un pareggio che sta stretto ai Leoni di Teranga e che rinvia il discorso qualificazione all’ultima partita. La vittoria del Malawi contro lo Zimbabwe, infatti, mescola le carte del gruppo: il Senegal è al primo posto con 4 punti, a pari punti con la Guinea e un punto in più del Malawi che affronterà proprio martedì per conquistarsi il passaggio del turno. Da capire se la formazione senegalese ritroverà anche Koulibaly: il difensore del Napoli aspetta il tampone negativo per poter fare il suo esordio nella competizione. Mattino.it