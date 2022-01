Insigne e l’obiettivo prefissato per il suo ritorno in campo

Il Napoli ha ripreso da ieri mattina gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di lunedì al “Dall’Ara” contro il Bologna. Per Lorenzo Insigne terapie e lavoro personalizzato, quindi difficilmente ci sarà contro i felsinei. L’auspicio per il capitano, come riporta il Corriere dello Sport, di ritrovare il campo potrebbe essere la Salernitana, ma ovviamente dipenderà dai prossimi allenamenti, altrimenti direttamente dopo la sosta sul campo del Venezia.

La Redazione