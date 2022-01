In vista del Bologna due recuperi “negativi” per Luciano Spalletti

Da ieri il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Training Center Konami di Castel Volturno, in vista della sfida di lunedì sera alle ore 18,30 al “Dall’Ara” contro il Bologna. Per mister Luciano Spalletti arrivano notizie importanti dai tamponi effettuati in questi giorni, recuperati Mario Rui, già allenamento in gruppo, ma anche Piotr Zielinski, dopo la doppia negatività e oggi effettuerà i test post Covid e per riaggregarsi in gruppo. Se dovessero dare esiti incoraggianti, come riporta il Corriere dello Sport, potrebbero anche partire dal primo minuto per la sfida contro i felsinei.

La Redazione