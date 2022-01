Francesco Baiano, ex Azzurro: “L’importante è creare”

Su Kiss Kiss Napoli, Francesco Baiano, ex Azzurro ed Allenatore:

“E’ difficile vedere una sconfitta senza subire un tiro in porta. Sia con lo Spezia che con l’Empoli, solitamente, quando va proprio male, alla fine pareggi. I risultati sono troppo penalizzanti per il Napoli, al di là delle assenze che sono importanti. Il crollo è arrivato, però, quando sono mancati elementi come Osimhen, Fabian, Insigne, Anguissa, Koulibaly. Alcuni sono insostituibili. La rosa può essere formata da grandi giocatori, ma fino a quando c’erano quelli, giocavano loro. Un motivo ci sarà. Ci sono dei periodi in cui segni e fai gol al primo tiro. Altri in cui non segni mai. Capita. L’importante è creare”.